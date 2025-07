Un día después del accidente de avión en Bangladesh, apenas quedaban personas en el campus del colegio Milestone, en el noroeste de Daca, (capital de ese país). Normalmente, el recinto alberga a unos 7.000 estudiantes, pero este martes el ambiente era desolador.

“La escuela perdió la vida, como sus alumnos”, dijo a AFP el profesor Shahadat Hosein, de 45 años, mientras observaba el patio vacío. Frente al edificio reducido a escombros por el impacto, un niño de once años se mantenía en silencio.

“Salió de clase dos o tres minutos antes de la catástrofe. Perdió a su mejor amigo”, contó a AFP su padre, Abdul Bashar, guardián del lugar. “No pudo dormir en toda la noche y me pidió esta mañana llevarlo hasta la escuela”, añadió. “No sé cuánto tiempo hará falta para volver a la normalidad, para borrar este trauma del ánimo de los alumnos”, concluyó.

Según constató un reportero de AFP, varios profesores se encontraban reunidos alrededor del patio, algunos llorando. En voz baja, surgían preguntas sobre cómo un avión militar pudo haber recibido autorización para sobrevolar una zona densamente poblada durante un entrenamiento.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del fallo mecánico y las circunstancias del accidente.

El avión, un F-7 BGI de fabricación china, despegó desde una base aérea en las afueras de Daca y, pocos minutos después, se precipitó sobre un edificio escolar de dos plantas en el que se impartían clases. El impacto provocó un incendio, dejando un saldo trágico.

Cuál es la cifra de muertos en accidente de avión en Bangladesh

El último balance oficial, divulgado por AFP, da cuenta de 27 fallecidos, entre ellos 25 niños y el piloto. “Por ahora, 27 personas murieron”, confirmó a la prensa Sayedur Rahman, alto funcionario del Ministerio de Salud y Familia. El accidente dejó además más de 170 heridos, muchos de ellos con quemaduras graves.

“En total, 78 están todavía siendo tratados en distintos hospitales”, precisó Rahman. La magnitud del hecho lo convierte en la peor catástrofe aérea en décadas para el país asiático, que este martes respetó un día de luto nacional, decretado por el jefe del gobierno provisional y premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus.

¿Qué pasó con piloto de avión que cayó sobre colegio?

El piloto, teniente Towkir Islam, de 27 años, murió por las heridas sufridas. Su tío relató que era su primer vuelo sin instructor con este tipo de aeronave. De acuerdo con el ejército, el joven oficial habría intentado desviar el avión de las zonas habitadas en los instantes finales.

En el sitio del siniestro, acordonado con banderas amarillas, soldados y policías recogían restos del fuselaje, efectos personales de las víctimas y otros indicios clave. “Continúan acumulando elementos de prueba, también restos de cadáveres o efectos pertenecientes a los escolares”, dijo a AFP el oficial de policía Pohone Chakma.

