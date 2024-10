“Tocó perseguirlo y emboscarlo en su trabajo”, escribió Valentina Taguado en sus redes sociales, luego de publicar una foto junto a Juan Diego Alvira, a quien considera como uno de los reporteros más lindos del momento.

De hecho, en el programa ‘Los impresentables’, de los 40 Principales, la creadora de contenido, fiel a su estilo, le lanzó varios piropos al comunicador, quien conduce el programa ‘W sin carreta’.

“Quiero confesar que por fin tengo con qué alimentar el ojo en este edificio. Todas las mañanas lo veo y me le quiero tirar encima. No, mentira, pero me parece un productazo Juan Diego Alvira”, dijo Taguado entre risas.