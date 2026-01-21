A raíz del inesperado fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, han surgido nuevas voces que arrojan luz sobre el tipo de avioneta que transportaba al artista en sus desplazamientos por el país y a las recientes relaciones laborales que sostuvo con pilotos.

El capitán César Augusto Puerto Narváez, un piloto con más de 38 años de experiencia, le contó a El Tiempo que su salida no tuvo relación alguna con fallas técnicas de la aeronave ni con el reciente accidente que involucra al artista caldense.

Puerto Narváez fue uno de los pilotos encargados de volar la avioneta Piper Navajo, de matrícula N325FA, en la que se accidentó el artista junto a 5 miembros de su equipo de trabajo. Según detalló al citado medio, estuvo al mando de la aeronave durante poco más de un año, desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023.

“La primera vez que volé esa aeronave fue el 10 de septiembre de 2022 hasta el 24 de septiembre de 2023, cuando le entregué las llaves a Yeison en el hangar de Aeroenlace”, relató el capitán al periódico.

El piloto explicó que el avión había llegado inicialmente con un aviador procedente de Estados Unidos y que su labor fue recibirlo en Cali para trasladarlo posteriormente a Medellín, donde quedó al servicio del artista.

Pero uno de los puntos que quiso aclarar el piloto fue que su renuncia no obedeció a problemas de seguridad, mantenimiento o desempeño de la aeronave, sino exclusivamente a diferencias laborales con el equipo del cantante.

“Es solo por temas netamente contractuales. Yo volaba para él y, únicamente por cuestiones laborales, presenté mi renuncia porque no estaba de acuerdo con algunos puntos del contrato”, afirmó de manera tajante el capitán César Augusto Puerto Narváez a El Tiempo.

Con esta declaración, el piloto buscó desmarcarse de cualquier especulación que lo relacione con el accidente reciente de Yeison Jiménez o con supuestas irregularidades técnicas del avión. De hecho, prefirió no profundizar en ese episodio y fue enfático en que cualquier información adicional la entregará únicamente a las autoridades competentes.

“Si me requieren las autoridades, entregaré los datos de cuando el avión estuvo en mis manos, que fue por cerca de un año”, aseguró el piloto.

¿Por qué la avioneta de Yeison Jiménez debía salir del país cada año?

En el mismo diálogo, Puerto Narváez también se refirió a las características del avión que operó para el cantante y explicó que se trata de una aeronave común en ese segmento de la aviación privada, con estrictos controles internacionales.

El capitán señaló que este tipo de aviones, como la Piper Navajo, son relativamente fáciles de comercializar en Colombia, pero están bajo la vigilancia permanente de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), debido a su matrícula extranjera.

“Este tipo de aeronaves debe salir del país una vez al año por temas aduaneros. Por ejemplo, la de Yeison la llevé en una ocasión a Panamá. Es un requisito que salgan del país y vuelvan a ingresar por el tipo de matrícula que tienen. De no hacerlo, serían consideradas avionetas de contrabando”, explicó el piloto al mismo diario.

