Durante una conversación íntima y sin filtros, la periodista española Eva Rey se mostró como pocas veces lo ha hecho. En el episodio del programa ‘Frankilízate’, conducido por el diseñador de modas Franklin Ramos, Rey habló abiertamente sobre su vida personal, sus emociones y los retos que ha enfrentado desde su llegada a Colombia, un país que —según contó— le era completamente desconocido cuando decidió mudarse.

(Vea también: Eva Rey confesó por qué dejó de salir en televisión: “La forma no fue la más bonita”)

La entrevista marcó un giro en la imagen que suele proyectar la comunicadora, reconocida por su estilo directo y agudo. En esta ocasión, el público pudo conocer a la mujer detrás del personaje mediático.

Eva dejó ver su lado más humano, rompió con estereotipos y no temió mostrar su vulnerabilidad. Se permitió reír, reflexionar e incluso abrir su corazón al recordar momentos duros de su trayectoria personal y profesional.

Uno de los temas que más resonó fue la presión estética que enfrentó Eva al llegar a Colombia y trabajar en televisión. Franklin Ramos, quien exaltó la belleza natural de Rey, criticó los estándares estéticos cada vez más exigentes y poco realistas que se promueven en la sociedad actual.

“Cuando llegué a Colombia, la mayoría de las presentadoras estaban operadas. Yo pasé por un momento bastante difícil. Llegué muy jovencita, sin familia, y desde que empecé a salir en CM&, mi teléfono no paraba de sonar. Eran cirujanos que me decían: ‘Si tú me haces tal propaganda, yo te pongo los senos gratis, el trasero, te afino la cintura’. Me hicieron sentir fea. Hubo un momento en el que llamé a mi mamá, me puse a llorar y le dije: ‘¿Soy muy fea?’. Porque me hicieron sentir así. Me hicieron creer que, si no tenía los senos de la presentadora que estaba a mi lado, o el cuerpo que ella tenía, entonces no era lo suficientemente buena para estar en televisión”, expresó la presentadora.