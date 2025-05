Daniela Ospina es una de las figuras más reconocidas de la farándula nacional. Aunque inicialmente se dio a conocer como empresaria y creadora de contenido, su popularidad creció también por su relación con el futbolista James Rodríguez, con quien tuvo a su hija Salomé.

Aunque la pareja se separó años después, Daniela volvió a encontrar el amor en el actor venezolano Gabriel Coronel, con quien contrajo matrimonio y tuvo a su segundo hijo, Lorenzo.

(Vea también: Daniela Ospina se casará por segunda vez: hay gran diferencia con su primer matrimonio)

Luego de su divorcio de James Rodríguez, Daniela decidió radicarse en Miami junto a Salomé, ciudad en la que logró mayor proyección con su emprendimiento ‘Dan Five’, una marca de ropa deportiva femenina que ha ganado reconocimiento en redes sociales.

Sin embargo, a pesar de haber construido su vida en Estados Unidos, Colombia sigue ocupando un lugar especial en su corazón, especialmente por los fuertes lazos familiares que mantiene con su hermano, el arquero David Ospina, actual jugador del Atlético Nacional.

Durante una entrevista para el programa ‘Deje el chou’, Daniela habló por primera vez de forma extensa sobre su relación con David, destacando la cercanía y admiración que siente por él.

“Con mi hermano, si he peleado tres veces en la vida, ha sido mucho. Mi hermano es demasiado tranquilo, es súperraro contarlo, pero de verdad, no hay con quién pelear. Yo sí he sido más pataletosa, la que habla, la que grita, pero mi hermano es todo lo opuesto, tranquilo en sus cosas, nunca dio nada que hacer, el niño bueno, el mejor en el colegio. De hecho, era súperdifícil, mi mamá todo era: ‘mire a su hermano’. Él todavía sigue siendo esa persona”.