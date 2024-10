Por: LA CHISMOSA

¡Lo mejor del entretenimiento criollo! En La Chismosa encontrarás noticias de tus famosos colombianos favoritos: videos, fotos, chismes... y siempre contenido veraz y divertido Visitar sitio

La separación de Daniela Ospina y James Rodríguez se confirmó en 2017, justo cuando el gran jugador iba a pasar del Real Madrid al Bayern Múnich y ellos se habían distanciado por la participación de ella en un ‘reality’ de baile en Colombia, mientras él seguía en Europa. Y aunque han pasado más de 7 años de esa noticia, que causó tanto revuelo, sigue siendo llamativa la relación que hay entre ellos.

Más allá de los rumores de infidelidad, de nuevas personas o de todo tipo de desencuentros, Ospina y Rodríguez han mantenido en bajo perfil los temas privados porque tienen a una hija en común y porque también hay relación de James con David Ospina en el mundo del fútbol. Pero es extraño que alguien externo se refiera a la relación que tienen y esto lo hizo Gabriel Coronel, la nueva pareja, prometido y padre del segundo hijo de Daniela.

(Vea también: Carmen Villalobos, con lágrimas, se despidió del esposo de Daniela Ospina: “Dejas un hueco”)

En una entrevista sincera y detallada, el actor y presentador venezolano se refirió a muchas situaciones personales y familiares, dando unos segundos para contar su relación con la estrella del fútbol internacional y lo que significa ser el padrastro de Salomé.

Gabriel Coronel no conocía a James Rodríguez cuando empezó con Daniela Ospina

En la conversación que Coronel tuvo con el periodista Rodner Figueroa, llegaron a abordar ese capítulo especial de la relación con Daniela Ospina y con Salomé, además de lo que significaba empezar a relacionarse con James Rodríguez a la distancia. Pero, según el prometido de Daniela, no tenía idea de quién era su ex:

“Daniela comienza a seguirme. Lo que me pareció muy bonito de esta historia es que yo no los conocía ni a él [James], ni a ella [Daniela] ni a la niña [Salomé], ni a nadie. El fútbol no ha sido parte de mi vida, nunca, creo que he visto dos partidos de fútbol en mi vida… Es que en Venezuela el béisbol es tan fuerte”.

Coronel indicó que fue Daniela Ospina la que empezó a seguirlo en redes sociales y a él le llamó la atención, pero todo se dio por una amiga en común que los conectó y ayudó para tener la relación que hoy en día ya tiene un par de años y un hijo llamado Lorenzo:

“Una Daniela Ospina empieza a seguirme y yo la veo y digo: ‘Qué mujer tan guapa’. En realidad, tuvimos a una persona que le habló a ella de mí y a mí me habló de ella. Me dijo: ‘Tengo una amiga que te quiero presentar’… Empieza la relación, le escribo, me escribe. Mi amiga ya hace de Cupido y empezamos a hablar”.

El venezolano fue muy sincero en esta conversación con su compatriota Rodner Figueroa y contó que esperaba tener una relación duradera, pero no era su ideal que fuera con una mujer que ya tuviera hijos:

“Sentía que la próxima mujer que entrara en mi vida iba a ser la madre de mis hijos. Fue muy bonito porque duramos un mes y medio hablando por mensajes sin vernos en persona y viviendo en la misma ciudad… Yo no he sido mujeriego, ella tiene una niña, hay una dinámica al momento de entrar… Toda mi vida pensé que no iba a suceder esto, con el respeto de todas las madres solteras y padres solteros, siempre dije que una mujer que tuviera hijos era un ‘No’…”.

Nunca se tocó la palabra ‘padrastro’ y Gabriel Coronel tiene una idea especial de su papel en la vida de Salomé, la hija de James y Daniela, sin dar muchos detalles de si hay contacto con el actual jugador del Rayo Vallecano español:

“Hay muchos puntos delicados en este tipo de conversaciones, pero hay una admiración de parte de los niños para que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura. La responsabilidad siempre será de los padres, pero tienes que entender que todas tus acciones van a influenciar a ese ser humano chiquito que te ve con mucha admiración”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Lo que sí hizo el actor y presentador fue dar todo el mérito a Ospina por su papel como madre, como pareja y como la unión de todos. Y él solo está disponible para aportar y ayudar a la crianza de Salomé y, por supuesto, de Lorenzo:

“Ha sido muy bonita la posición de Daniela… ‘Dani’, sabe y entiende que la responsabilidad no es mía, yo vengo a sumar y soy una pieza que suma muchísimo. Y con la llegada de Lorenzo ha sido más bonito aún porque como familia todo engrana, hay un núcleo y todo se vive… Ella [Salomé] tiene a su papá y a su mamá, pero qué bonito que haya una persona, como yo, en este caso, que viene a sumar y trato de sumar en lo que yo pueda estar”.

Al final de la conversación sobre los aspectos personales y familiares, Gabriel Coronel dijo que él y Daniel Ospina tendrían en mente tener más hijos y que eso podría ocurrir pronto.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.