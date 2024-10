Daniela Ospina, reconocida empresaria y madre de Salomé Rodríguez, ha compartido los motivos que llevaron a su hija a dejar las clases presenciales en Miami y optar por la educación virtual.

En una reciente dinámica de preguntas en Instagram, Ospina explicó que esta decisión no fue sencilla y estuvo influenciada por diversas situaciones personales y familiares. A pesar de que algunos seguidores apoyan la elección, otros han expresado confusión al respecto de las palabras de la ‘influenciadora’.

Rodríguez, quien ha ganado popularidad en redes sociales gracias a su carisma y talento para el baile, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: adaptarse a un entorno educativo diferente.

La transición de la rutina escolar tradicional a la educación en casa ha sido compleja. Ospina enfatizó que este cambio ha requerido un esfuerzo significativo tanto para ella como para su hija.

“Con respecto al tema de ‘Salo’ no fue una decisión fácil, se tomó por situaciones personales y familiares, pensando en lo mejor para todos. Honestamente, ha sido bien complejo. No quiero contarles ni adelantarles nada, porque falta mucho camino para contar una historia”, expresó la ex de James Rodríguez.