A pesar de todos los años que Daniela Ospina y James Rodríguez estuvieron juntos, llegó un punto en el que dejaron de entenderse y decidieron separase. La situación afectó a Salomé en muchos aspectos, pues aparte de tener que vivir solo con su mamá y dejar de ver tan seguido a su papá, se fue del país y tuvo que ver a cada uno de sus padres rehacer su vida.

Dichos cambios se asumieron y entraron en un proceso de entendimiento para una niña que iba llegando a su preadolescencia. Ahora mismo, con 11 años de edad, Salomé sabe algunas cosas y pregunta por otras, por lo que Daniela ha tratado de manejar la situación de la mejor manera que puede, empezando por no hablar mal del jugador de fútbol.

Por qué Daniela Ospina no habla mal de James Rodríguez

“Yo siempre he pensado en los niños porque tuve el privilegio de crecer con dos padres maravillosos y no sé qué es eso, y me genera cierta tristeza y cierta culpabilidad, porque el error es de los adultos y no es de los niños”, afirmó Ospina.

Desde que se separaron ha tratado de mantener una buena relación con Rodríguez por el bien de la niña.

“Al final la única persona que va a poder juzgar las situaciones son los hijos, ‘Salo’ el día de mañana va a ser la que pueda juzgarme a mí o a su papá, si ella lo desea. Uno no puede decir: ‘Te escogí esta mamá, pero es la peor, o te escogí este papá, pero es el peor’, eso es algo que no está bien”, añadió.

Qué hace Daniela Ospina cuando Salomé pregunta por su papá James Rodríguez

Sin embargo, hay conversaciones que aún no se han dado por su edad:

“Hay muchas conversaciones que ella ya me ha traído a la mesa, pero simplemente le digo: ‘Mi amor, te amo, pero todavía no es momento de hablar de ese tema. Te prometo que en el momento en el que tú tengas una edad donde podamos tener esta conversación, yo lo voy a hacer con toda honestidad. A él no le haría daño que yo hable mal de él, pero a mi hija sí le haría daño, en el colegio y en todo”, terminó por decir la empresaria.

