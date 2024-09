Daniela Ospina, que no puede salir de Estados Unidos por un tiempo, contó en un diálogo con Margarita Pasos que a sus 18 años tenía dos opciones; la primera era casarse con James y acompañarlo en su carrera o aceptar una propuesta para irse a estudiar a Estados Unidos y jugar voleibol.

La paisa, que se casó en secreto con Gabriel Coronel, eligió el amor, y después de más de 10 años se reencontró con la persona que la quería apoyar como deportista, situación que a ella le removió varios sentimientos.

“Me para una persona, un colombiano, y me dice: ‘Hola, Daniela, ¿te acuerdas de mí?’ y yo: ‘No, no me acuerdo’. Y me dice: ‘Yo soy la persona que te iba a traer a la universidad acá [Estados Unidos] cuando te casaste’. Y yo: ‘Ay, no, lo que me faltaba escuchar’. Te lo juro que me dio una tusa. Fue como el último check de vida que me faltó”, declaró en este video: