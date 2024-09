La expareja puso en venta la lujosa propiedad en la que compartieron por más de 10 años cuando decidieron separarse, pero —de acuerdo con Miquel Valls, periodista de ‘Espejo público’ (de Antena 3)— no la han podido vender.

De hecho, según él, la barranquillera —que al parecer retomó el contacto con su ex Antonio de la Rúa— sigue utilizando la mansión cuando va a Barcelona y Piqué también lo haría en algunas ocasiones.

De acuerdo con el reportero español, para salir del encarte de la casa que los sigue uniendo, Piqué propuso bajar el precio a la mitad, pero Shakira no aceptó.

“Gerard propone bajarla a 7 millones [de euros]. Dice que es el precio real de la vivienda. Y Shakira dice que no, que quiere mantener los 14 millones [de euros]. Según el entorno, Shakira quiere fastidiar, no quiere vender la vivienda, no quiere bajar el precio y quiere estar ahí presente”, declaró Valls.