Desde Miami, el reportero indicó que el hombre con el que cenó Shakira a la luz de la luna es Antonio de la Rúa, argentino con el que la artista mantuvo una relación de 10 años.

La barranquillera y su expareja vienen trabajando desde hace dos meses, de acuerdo con Rodríguez, pero hasta ahora se les ve juntos

“[…] Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre, yo pregunté y me confirmaron rápidamente que era Antonio, porque yo estaba esperando que les pillaran juntos”, declaró.

🌌 Shakira spotted dining at the adults-only Standard Spa hotel in Miami Beach! pic.twitter.com/d6D8C3myxb

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) August 7, 2024