No obstante, la paisa ganó su gran estatura cuando estaba en la época de la adolescencia, misma a la que explotó su destrezas para jugar voleibol, con la que pudo participar en varios torneos nacionales e internacionales.

Y es que Daniela Ospina mide 1,77 metros desde los 15 años, contó en el ‘podcast’ de Jorge Serratos, donde además aseguró que, pese a su tamaño, durmió en la misma cama de su mamá y su papá hasta los 18 años, cuando casó con James Rodríguez.

“Yo soy así desde que tenía 15 años, con 1,77 de estatura. Aun así mi papá me cargaba, me ponía ahí, llegaba un punto en el que ya no cabíamos en la cama los tres. Yo tiraba una colchoneta en el piso, con tal de acostarme con la mano de él [su papá] y poder dormirme”, dijo en este video (desde el minuto 1:02:13)