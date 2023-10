Una de las preguntas incómodas que recibió Daniela Ospina fue de una seguidora que le preguntó cómo le daba ejemplo a su hija, Salomé, teniéndole un padre a cada hijo.

(Vea también: Daniela Ospina rompe silencio sobre separación de James y dice qué pasó entre ellos)

La empresaria, que reveló cómo reaccionó su primogénita a su embarazo, no tuvo problema en responder y dejó claro que lo más importante son los valores que le enseña a diario.

“Lidiar con algunos comentarios o prejuicios en redes ‘porque somos famosos’ es un poco complejo. No suelo prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto”, empezó diciendo la antioqueña.

Y prosiguió: “Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado”.

Quiénes son los papás de los hijos de Daniela Ospina

La antioqueña tuvo a Salomé con James Rodríguez, futbolista del que se separó, luego de siete años de matrimonio.

La menor vive con ella en Miami, y constantemente comparte tiempo con su papá, que tiene muy buena relación con Ospina y su familia.

Lee También

Luego de varios años soltera, la empresaria reencontró el amor en Gabriel Coronel, artista venezolano con el que espera su segundo hijo, Lorenzo, y con quien está comprometida.

Esta es una foto de la pareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Ospina (@daniela_ospina5)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.