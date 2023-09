Daniela Ospina contó en una conversación con Jorge Serratos que era muy joven cuando se casó con el futbolista (tenía 18 años), y en ese momento no sabía cómo manejar los malos comentarios que hacían de ella y su relación, lo que le hizo vivir malos momentos.

Para la emprendedora, que dijo cómo reaccionó su hija con James a su embarazo, todo fue mucho peor cuando su ex pasó al Real Madrid, uno de los equipos de España más famosos del mundo.

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba. […] Yo la pasé muy mal, en silencio, muy sola, pero la pasé muy mal”, declaró la paisa, como se escucha en este video (desde el minuto 15:32)