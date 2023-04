Daniela Ospina es una de las personalidades más influyentes del panorama nacional. Aunque muchos la conocen desde sus días como esposa del futbolista James Rodríguez, poco a poco creció sola y logró convertirse en una celebridad.

De hecho, la hermana del deportista David Ospina también se ha vuelto empresaria pues ha logrado levantar un emprendimiento de ropa deportiva y además, ahora crea contenido para redes sociales.

Su crecimiento la ha puesto en el ojo de la opinión pública, por lo que sus seguidores quieren conocer todo lo que pasa alrededor de su vida profesional y también, lo que sucede en su entorno personal.

Debido a lo anterior, Ospina recientemente quiso abrir una dinámica de preguntas y respuestas en la que le hicieron varias cuestiones de su intimidad, entre ellas, sobre si está o no arrepentida de las cirugías que se ha hecho para mejorar su imagen.

Daniela Ospina habló sobre sus cirugías estéticas

A través de su cuenta oficial de Instagram la modelo decidió contestar a la siguiente pregunta: “¿Si hace años hubieras tenido el crecimiento mental y espiritual, aún te hubieras hecho todas las cirugías?”.

Daniela contestó que le hubiera gustado, en dicho momento, entender más sobre el amor propio, pero que el tiempo le ha demostrado que cada fase de la vida tiene un proceso y que no se arrepiente de sus cirugías.

“Qué buenas preguntas hoy, me encanta, la verdad creo que no, no me arrepiento, pero quizás hubiera tenido más amor conmigo misma, pero yo creo que hace parte del crecimiento diario, de la madurez que vamos adquiriendo con los años y sobre todo de nuestro amor propio”, expresó.

Cabe recordar que entre las intervenciones que ha tenido Ospina en la sala de cirugía están el aumento de senos y la rinoplastia.

Entre los comentarios que dejó la respuesta de la modelo están: “No sé por qué asocian tanto que hacerse una cirugía es carecer de amor propio”, “No nos juzguemos tanto”, “Si tengo la plata y se me da la gana me las hago”, y “No creo que esté arrepentida la verdad”.

¿Daniela Ospina si se casará con Gabriel Coronel?

La misma Daniela se encargó de contestarle a sus seguidores si sonarán o no las campanas de boda en su vida.

Mientras estaba acostada junto a Coronel, Ospina decidió llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram. Varias inquietudes surgieron y entre ellas surgió la cuestión: “¿Cuándo te casas?”.

La empresaria se tomó la pregunta con mucha jocosidad y decidió preguntarle directamente a su prometido al respecto. “Esto preguntan muchas en mi Instagram, ¿me puedes ayudar? Dile algo a la gente que está preocupada”, dijo Ospina.

Gabriel se acercó al celular para ver la pregunta y también decidió bromear un poco. Sin embargo, dejó claro que la boda sí se realizará y que será este año.

“Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? (…) No se ría (…) Este año nos casábamos, ¿cierto?, este añito nos casamos”, afirmó el artista, dándole un tierno beso a Daniela.