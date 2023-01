El tiempo no se detiene, los años van pasando y poco a poco Salomé Rodríguez Ospina va creciendo y deja de ser la niña que todos conocieron. Y ahora, ya con 9 años, ella empieza a mostrar comportamientos y gustos ‘de señorita’, lo que ha llevado a que algunos cuestionen sus comportamientos y transformaciones.

Para expresar críticas o cuestionamientos, muchas personas recurren directamente a las redes sociales de Daniela Ospina, madre de la pequeña y quien está a su lado en cada momento. Recordando que James Rodríguez vive en Grecia, debido a su trabajo en el Olympiacos de ese país, y solo está con su hija en momentos puntuales del año, generalmente cuando hay vacaciones o tiempos libres.

Daniela Ospina paró a persona que cuestionó comportamiento de Salomé

Hace un tiempo habían criticado que a ‘Salo’ le permitieran escuchar y bailar canciones con letras atrevidas y explícitas, pero Daniela, James y los demás familiares cercanos, la han apoyado y hasta comparten los videos que ella sube a sus redes. Pero ahora el tema central es el maquillaje que ha empezado a mostrar la hija de James en el último tiempo.

En una sesión de preguntas y respuestas que abrió la paisa, llegó el siguiente comentario: “¿Crees que Salomé está en edad para maquillarse?”. Ante este texto, que evidentemente cuestiona lo que hace su hija, Daniela mostró una actitud de respaldo y también mostrando su posición como mamá y ejemplo:

“Está en la edad de disfrutar todo lo que más pueda, que la vida va muy rápida. Y para el control de momentos o situaciones no adecuadas, estoy yo…”.

Evidentemente, para Ospina, no se pierde ni afecta en nada el uso de maquillaje con el desarrollo y crecimiento como persona. Por eso, cerró el mensaje así, resaltando que lo importante está en la educación y valores:

“Mientras tanto, que disfrute sanamente y en la inocencia cargada de valores”.

Esta no es la primera vez que se habla del gusto de Salomé por el maquillaje, debido a que hace algunos años ella pidió de regalo un kit de estos elementos y fueron muchos los que se metieron a criticar a James Rodríguez y Daniela Ospina porque, supuestamente, no deberían darle ese gusto a una niña tan pequeña. Pero los padres han sabido manejar estas situaciones, para no generar polémicas y que la pequeña no se vea afectada en su vida.