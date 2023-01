La noticia que le está dando la vuelta al mundo de la farándula durante los últimos días, ha sido la confirmación de la nueva relación de Carmen Villalobos con Frederick Oldenburg.

Después de su separación con Sebastián Caicedo, la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Hasta hace unos días, se rumoraba que ella seguía soltera y que, por su parte, Caicedo sí estaría en una nueva relación sentimental. Sin embargo, Oldenburg, confirmó esta semana su noviazgo con la actriz barranquillera, manifestando que, efectivamente, sí están juntos, aunque no reveló desde hace cuándo exactamente. “Hace muy poco tiempo estamos juntos. No sé si se note en mi cara, no sé si irradio felicidad. Estoy contento. Carmen y yo somos novios”.

¿Por qué critican a Frederick Oldenburg, nuevo novio de Carmen Villalobos?

En una entrevista con el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, el presentador no pudo ocultar su felicidad. Por su parte, Villalobos no ha brindado ninguna declaración al respecto, ni tampoco ha publicado nada en sus redes sociales.

Aunque Frederick estaba muy contento por anunciar la noticia, algunos internautas comenzaron a criticar su apariencia física. Para muchos, en la entrevista se vio completamente diferente a como aparece en las fotos de sus redes sociales, asegurando que, en realidad, no es tan guapo como muchos pensaban.

Entre los comentarios que han dejado en las redes, los usuarios dicen: “pero por qué en las otras fotos se veía tan guapo y acá no”, “tiene como la boca más grande que la cara o será los dientes, una caricatura”, “a mí no me parece simpático, me gusta más Caicedo”, “se veía más lindo en las fotos”, “Carmen también cambio un Ferrari por un Twingo”.

Además de las opiniones sobre su físico, los internautas también comentaron que Frederick lució muy sobreactuado durante la entrevista, generando desconfianza en muchos, que aseguran que no es normal que, en tan poco tiempo, asegure que ama a la actriz. “Me parece muy showcero”, “Está como muy sobreactuado”.

Hace unos días, aunque la actriz no confirmó directamente su noviazgo, sí aseguró que inició este 2023 muy feliz y enamorada. Por supuesto, sus seguidores relacionaron ese comentario con su nuevo romance con el presentador.

Diferencia de edad de Carmen Villalobos y su nuevo novio

En un video que se hizo viral hace unos días, se observa a la actriz y el presentador dándose un beso durante un evento en República Dominicana. Desde entonces, se desataron los rumores del romance ya confirmado.

Uno de los temas que más se han estado preguntando los internautas es sobre la edad de cada uno. La colombiana nació el 13 de julio de 1983. Actualmente tiene 39 años. Por su parte, Oldenburg tiene 36.