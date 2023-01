El presentador venezolano, Frederik Oldenburg, fue el encargado de confirmar los rumores que él y Carmen Villalobos venían protagonizando desde hace varias semanas: sí son novios.

(Vea también: Quién es Frederik Oldenburg, nuevo novio de Carmen Villalobos: cómo y dónde se conocieron)

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, el conductor de ‘Exatlón Estados Unidos’ aseguró que llevan poco tiempo saliendo, pero que está encantado con lo que han vivido.

“No sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad, pero estoy muy contento […]. Carmen y yo somos novios […]. Un beso. Te veo dentro de poco. Bella, hermosa, te amo… bella”, dijo el presentador en directo.

Por su parte, la artista colombiana no ha querido hablar del tema, pero sí manifestó a través de sus redes estar enamorada y muy feliz. “Ha sido un día maravilloso, de verdad que ha sido un día muy feliz. Me he sentido demasiado, demasiado feliz”, concluyó.

Frederik Oldenburg compartió más detalles de su noviazgo con Carmen Villalobos

El también comunicador social, estuvo como invitado en ‘Al rojo vivo’, y en ese espacio brindó más detalles de lo que ha sido su relación con la protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

“La verdad es que a finales de este año entramos en comunicación, el mes de diciembre fue crucial. Carmen me acompañó sobre el final de la temporada de Exatlón y ha sido maravilloso. ¿Sabes cuando algo no te lo esperas? No sé, yo creo que todos hemos estado enamorados en algún momento y creo que a mí me llegó el momento después de muchísimos años, la verdad me ha cambiado muchísimo”, dijo con evidente emoción el venezolano.

Asimismo, reveló que ambos recibieron juntos el 2023. “Ha sido un clic tremendo, y para mí el mes de diciembre va a ser el mes recordado porque, aparte, para mí fue el fin de año que lo pasé con ella y fue maravilloso”, agregó.

Oldenburg también contó que Villalobos compartió con su familia. “Conoció a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo. Mi familia llegó, prácticamente, de sorpresa, y fue maravilloso. Todo se conjugó. La verdad que fue increíble”, aseveró el presentador, y agregó: “Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos”.

La actriz reside en Colombia y Frederik en Estados Unidos, pero esto, al parecer, no es obstáculos para ellos. “Después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo, yo apenas tenga el tiempo libre agarro el avión, pero rapidísimo, y la voy a ver”.