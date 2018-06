En la imagen, publicada por Daniela en su cuenta de Instagram, están ella y Salomé con la diseñadora Johanna Rubiano. Por eso, en los primeros comentarios solo se destacaba la belleza de las tres colombianas.

No obstante, después, algunos notaron que la hija de Daniela con James Rodríguez estaba maquillada y tenía labial rojo, y empezaron a escribir comentarios cuestionando esto.

Unos lo hicieron como sugerencia a la modelo, mientras otros fueron más conservadores y le escribieron comentarios como censurándola.

“Terrible, Salomé tan pequeña y pintándole la boca. Por eso es que tantas niñas dejan de ser niñas, por creerse y convertirse en mujeres antes de tiempo”, “No sé por qué maquilla a Salomé, con su carita angelical es más hermosa”, “No maquilles tanto a tu hija, se le daña la piel. No estoy en contra de ustedes, solo es una crítica constructiva”, y “Dani, no entre en ese juego de los famosos, no maquilles a la niña, no lo necesita”, fueron algunos de los mensajes.

Pero no todos los seguidores criticaron, también hubo unos que defendieron a Daniela y destacaron a Salomé.

“Qué hermosa esa niña”, “Todas las mujeres cuando fuimos niñas siempre nos gustó jugar al maquillaje, así que dejen tanta lora que Salomé no se ve así todo el tiempo, quizás fue solo para la foto y ya”, y “No sé por qué se quejan de que si peina o maquilla a Salomé […] Es su hija y yo solo veo a una madre disfrutando de su hija […] Solo veo a una nena con labial rojo… Lo demás es filtro”, expresaron unos de los defensores.

Esta es la fotografía de Salomé en Rusia que unos critican y otros halagan. Luego aparecen los pantallazos de algunos de los comentarios, en contra y a favor, que han escrito los seguidores de Daniela.

