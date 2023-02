Según la historia de Carlos Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales y entre los jóvenes como ‘La Liendra’, hace unos años tuvo un encuentro con James Rodríguez y Karol G. Según esa experiencia, los dos son grandes personas y quedó con la mejor impresión de ellos.

Por el lado del futbolista, la única conexión con el joven ‘influenciador’ es su gusto por el fútbol y su obsesión por Cristiano Ronaldo, que fue compañero del zurdo de la selección Colombia en Real Madrid. Mientras que con la artista urbana tiene una conexión más cercana ya que tienen en común un amigo; Daiky Gamboa.

Lo que contó ‘La Liendra’ del día que conoció a James Rodríguez y Karol G

En una serie de historias de Instagram, en las que estaba contando historias, curiosidades y anécdotas con amigos y famosos, el joven recibió una pregunta sobre James y de inmediato conectó la historia con la cantante paisa: “La anécdota que le voy a contar con James Rodríguez, es del mismo día que conocí a Karol G y que la vi, por primera vez, en persona”.

Según el relato de ‘La Liendra’, Karol G era anfitriona de una fiesta exclusiva y lujosa en Medellín y él recibió invitación, junto a su novia Dani Duke:

“Ella (Karol G) hizo una fiesta en Medellín, totalmente privada, cerró una discoteca, invitó a Daiky, Daiky nos invitó a nosotros. Y nosotros también apoyamos la música de Karol.

Nosotros fuimos, chimba de fiesta. Karol G, mera parcera, mera buena gente, muy linda en persona.

Y se pasó de buena gente, porque nadie pagó nada, ella pagó la cuenta de todo el mundo“

Después de contar que la noche fue pagada con el bolsillo de ‘La Bichota’, llegó el momento de escuchar su interacción con James y el supuesto chiste que le hizo el futbolista:

“Solo había famosos, cuando yo llegué, miro pa’ un lado y pillo que está James Rodríguez en un palquito… Como que cruzamos miradas, yo le hago así (sonido de chiflido, abriendo los brazos) y me dice que vaya.

Yo voy, lo saludo, estamos como 5 minutos. Y me dice: – ¿Se va a quedar aquí o le pega la novia? -“

Y para rematar la historia, ‘La Liendra’ confirmó que se fue del lugar en el que estaba compartiendo con ‘el 10’ colombiano para no dejar sola a su pareja, o sea que la burla estaba muy cercana a la realidad: “Me quedé un momentico y me fui, porque sí era verdad, me pegaba la novia (risas). No la podía dejar sola, pero fue ‘cool’…”.

¿Verdad, mentira, fantasía, historias cruzadas? Lo cierto es que ‘La Liendra’, como ‘influenciador’, ha estado en prestigiosos eventos y lugares, así que nada rato tendría lo que contó. Pero solo se podría corroborar o desmentir con James Rodríguez y Karol G, cosa que es difícil de preguntar y que, tal vez, ni ellos recuerden bien.