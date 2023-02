La farándula colombiana viene siendo objetivo de los avivatos, quienes no descuidan oportunidad para hacer de las suyas a nombre de los famosos o estar alerta para ir tras sus pertenencias.

‘Dani Duke’, ‘La Liendra’, Manuela Gómez y Orlando Liñán, son algunos de los conocidos que han salido a denunciar en medios de comunicación la forma en la que han perdido plata o bienes materiales.

En diferentes emisiones del programa ‘Lo se todo’, del Canal Uno, han salido declaraciones de actores, ‘influenciadores’, cantantes y presentadores que narran cómo han caído en engaños, estafas o robos.

“A mi casa no entran extraños, así que tengo la certeza de que fueron unos obreros que estuvieron trabajando en unos arreglos, porque luego de su visita no la volví a ver; se me llevaron la tableta más grande en la que guardo todo lo de mis negocios. Yo se quienes son, por esto espero que me la regresen antes de tomar medidas”, aseguró Mauricio Gómez.