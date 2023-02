La moda de las criptomonedas alcanzó al cartagenero, quien se dejó seducir por las amplias promesas de valor que estas prometen e invirtió importante suma, siguiendo la asesoría de conocidos.

Confiar le trajo múltiples problemas legales que se encuentra resolviendo poco a poco. El presentador dice que después de la pandemia la sigue sufriendo, lleva varias noches sin conciliar el sueño y buscando soluciones.

“Uno cree que se las sabe todas, pero siempre hay alguien más vivo que uno. Nunca se termina de conocer a la gente; entregué 600 millones de pesos y me estafaron” contó el ex jurado de ‘Yo me llamo’.