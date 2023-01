La cordobesa representó a su departamento en el Reinado Nacional de la Belleza en 1991, una época que marcó la historia de Colombia por vivir los peores sucesos de violencia, que la tocaron directamente a ella.

“Me metí de reina en un año muy complicado en temas de seguridad para el país y además, mi participación se hizo muy popular, eso me puso en el ojo público”. empezó contando la actriz.

La popularidad de Lady Noriega llegó a oídos de Pablo Escobar, quien se obsesionó con la belleza de la joven monteriana quien empezaba a ver los frutos de la fama e iniciaba una exitosa carrera en los medios.

“Soy de las pocas que vivió para contarlo. Un día de la nada me abordaron y me dijeron: ‘Ese carro que ve ahí es suyo, esta plata también; solo tiene que ir a una fiesta en la ‘Catedral’’. Ahí entiendes que estás con gente realmente peligrosa y que tu vida ya no te pertenece” agregó.

Un exnovio, con el que además estuvo comprometida, la involucró en esta incomoda situación, él está muerto resultado de sus relaciones con el capo Pablo escobar. La artista milagrosamente supo manejar la situación de manera sutil y abandonó la ciudad por un tiempo. Su familia también estuvo exiliada.

Lady Noriega le pagará promesa a Dios, le debe la vida

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’,del Canal Uno, en la emisión del día lunes 30 de enero de 2023, la cantante contó las diferentes veces en las que sintió que se moriría.

La lucha contra los biopolímeros, de los cuales es víctima como muchas mujeres en el país, ha llevado su vida al filo dela muerte.

“Me quise hacer unos retoques pequeños de relleno en los labios y el mentón, siento que a la doctora que le confié esta responsabilidad se le fue la mano”.

El cuerpo de Lady rechazó el producto ante el excesivo uso de la sustancia y padeció duras complicaciones.

“Toqué puertas durante ocho años, busqué ayuda de diferentes médicos, pero era un tema tan nuevo que no había tratamiento aún, no sabían como retirar el producto de mi cara, cada intento me dejaba peor”,dice Noriega.

“Doy gracias a Dios por haberme ayuda a salir de este proceso tan difícil y poder decir a los 50 años que me veo bella y a gusto con lo que reflejo”.

La actriz prepara un álbum musical y una gira de conciertos para cumplir con su promesa hecha a Dios.

“No siempre se le debe cantar al amor o al despecho, la música puede ser más que fiesta, hice una promesa y la pagaré porque le debo la vida a Dios, así que le cantaré en agradecimiento”. concluyó la artista.