Durante una conversación íntima y sincera, Karina García sorprendió al abrir su corazón sobre una de las experiencias más difíciles de su vida: sus embarazos en la adolescencia y juventud. La exparticipante de ‘La casa de los famosos‘ no dudó en responder a la pregunta de Eva Rey: “¿Cuando quedaste embarazada, se te pasó por la cabeza no tenerlos?”. Con total honestidad, su respuesta fue “sí”.

Karina recordó que la primera vez que se enfrentó a esta situación fue cuando quedó en embarazo de Isabella, su hija mayor. En ese momento tenía apenas 14 años. “Yo era prácticamente una niña, y lo primero que pensé fue: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”, confesó a la periodista española.

Fue entonces cuando una amiga le sugirió recurrir a métodos caseros, como tomar plantas, para interrumpir el embarazo. “Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí lo pensé. Era muy inocente y vulnerable. Si mi hija llega a escuchar esto, solo quiero decirle: perdóname, mi reina, porque en ese momento no sabía lo que hacía”, expresó con emoción.

La historia con su segundo hijo, Valentino, también tuvo momentos de incertidumbre. Karina explicó que, aunque la situación fue diferente, volvió a sentir miedo. En aquel entonces atravesaba una etapa complicada: había terminado recientemente una relación tóxica con el padre de su hijo y se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera como modelo.

“Estaba brillando, con un cuerpo espectacular y proyectos importantes, y de repente me entero de que estoy embarazada. Yo lloraba, pensaba: ‘¿Qué voy a hacer? Este no es el momento’. Y sí, se me pasó por la mente no tenerlo”, relató.

Sin embargo, la decisión final fue distinta. Con firmeza y valentía, Karina decidió seguir adelante con su embarazo. “Muchas mujeres piensan en eso, aunque no lo digan. Yo también lo hice, pero al final comprendí que debía luchar por mis hijos. Hoy los amo profundamente y no me imagino la vida sin ellos”, dijo con orgullo.

Su testimonio no solo refleja el dolor y la confusión que puede sentir una madre en circunstancias difíciles, sino también la fortaleza que surge al asumir la maternidad. Karina aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión a otras jóvenes:

“Cuídense para evitar pasar por estas situaciones. Yo agradezco a Dios por mis hijos, son mi mayor bendición, pero sé lo duro que puede ser enfrentarse a algo así tan temprano”.

Con sus palabras, Karina García no solo mostró su lado más humano, sino que también dejó claro que su historia puede servir de ejemplo y aprendizaje para muchas mujeres que atraviesan experiencias similares.

Y ahora qué piensa sobre tener a sus hijos con ella: “No sé qué sería de mi vida sin mis hijos; quizá habría tomado un camino equivocado, porque siento que ser mamá tan joven fue lo que me aterrizó y me dio un propósito”, concluyó García.

