El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles la entrega y habilitación del Grupo 5 de la troncal de Transmilenio sobre la avenida 68 con calle 26, una de las obras más esperadas dentro del proyecto de expansión del sistema en la capital.

Según explicó la Alcaldía, esta nueva sección permitirá mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad y fortalecer la conexión entre importantes corredores viales, como la calle 26 y la avenida de las Américas.

Cuáles son las nuevas rutas de Transmilenio

Galán también anunció que, desde hoy, entran en operación dos nuevas rutas del sistema Transmilenio: la M85 y la P85, las cuales conectarán sectores estratégicos de la capital. Estas rutas cubrirán el trayecto entre la estación Museo Nacional, la Calle 26 y la Avenida de las Américas, ofreciendo nuevas alternativas de desplazamiento para los usuarios.

De acuerdo con el Distrito, el nuevo recorrido beneficiará a cerca de 85.000 personas que se movilizan a diario por esta zona. Cabe mencionar que la obra incluye un puente curvo que conecta con la avenida de las Américas.

El mandatario también dio a conocer que resta entonces la entrega del grupo 4 y 6 que conecta a esta obra con el sur y norte, para de esta manera completar la troncal de Transmilenio que permitirá la integración total con la primera línea del Metro de Bogotá.

