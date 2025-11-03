El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, sigue provocando indignación en el país. El joven, de 20 años, murió tras ser brutalmente golpeado la madrugada del 31 de octubre, luego de salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá. Su presunto agresor, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, enfrentará el próximo miércoles la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por homicidio agravado.

Durante la audiencia de legalización de captura, que se llevó a cabo ante el juez 37 penal municipal con control de garantías, se conocieron detalles de la coartada que presentará la defensa de Suárez Ortiz. Según la información revelada por El Tiempo, los abogados intentarán argumentar que el ataque no fue premeditado, sino una reacción a una supuesta “conducta inapropiada” del estudiante hacia una de las mujeres presentes en la discoteca Before Bar, establecimiento donde se originó la riña.{

El Ministerio Público señaló que, al ser interrogados, los detenidos afirmaron que Moreno habría intentado abusar de una joven identificada como Johana Parra Torres, lo que, según ellos, motivó la agresión.

Esa versión fue rechazada categóricamente por el abogado de la familia de la víctima, quien afirmó que se trata de un intento por justificar un acto de violencia desproporcionado y sin sentido. Además, el testigo clave del caso —amigo que acompañaba a Moreno esa noche— aseguró que el ataque fue repentino y que los agresores los persiguieron varios metros antes de golpear al joven hasta dejarlo inconsciente.

La congresista María del Mar Pizarro, propietaria de la discoteca Before Bar, se pronunció sobre el hecho y aseguró que, hasta el momento, las autoridades no le han solicitado las cámaras de seguridad del local, aunque están dispuestos a colaborar. Pizarro también desmintió que el ataque tuviera relación con un supuesto intento de abuso, y mencionó que se habría originado por un malentendido con un taxi que uno de los implicados pidió a la salida del establecimiento.

