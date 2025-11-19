Lo que comenzó como una noche de fiesta y camaradería para tres jóvenes en el norte de Bogotá terminó convertido en un episodio de robo, confusión y pérdidas económicas que superan los 50 millones de pesos. La historia, revelada por Noticias Caracol, muestra cómo una salida aparentemente inofensiva derivó en una de las modalidades delictivas que más preocupación generan en la capital: el uso de sustancias para anular la voluntad y vaciar cuentas bancarias.

Los jóvenes afirmaron que conocieron a tres mujeres en un bar del norte de la ciudad. Entre tragos y conversaciones, la química parecía fluir. Según relata una de las víctimas, ellas fueron quienes propusieron continuar la noche en un motel ubicado en Chapinero.

A partir de ese momento, el afectado recuerda solo fragmentos: llegar al motel, juegos, bebidas, masajes… y luego, un vacío total. Cuando él y uno de sus amigos despertaron, estaban desnudos, solos y sin un peso. Las mujeres habían desaparecido.

Las horas siguientes estuvieron marcadas por la incredulidad. Además del robo de sus pertenencias —incluido un iPhone 17 Pro Max recién comprado—, las víctimas encontraron movimientos bancarios irregulares.

El joven contó que desde su cuenta de Davivienda se transfirieron cerca de $ 50 millones, mientras que en Bancolombia registró retiros por $ 1.900.000 y además perdió $ 500.000 en efectivo.

El afectado cuestionó directamente a las entidades financieras: “¿Cómo empiezan a haber transacciones tan altas cuando hay topes y filtros? No es habitual que yo haga ese tipo de movimientos”.

Las víctimas no lograron identificar en qué momento fueron drogadas, pero los síntomas coinciden con el uso de sustancias como escopolamina. No recuerdan cómo quedaron inconscientes ni cómo las mujeres obtuvieron acceso a sus cuentas.

Este caso revive la preocupación por el aumento de robos mediante sustancias en bares, discotecas y zonas de rumba en Bogotá.

