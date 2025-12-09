Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que una roca gigante se desprendió de una ladera y cayó sobre una motocicleta que estaba detenida en la vía que conduce a Dabeiba (Antioquia). El incidente, ocurrido en la mañana de este lunes 8 de diciembre, dejó la moto reducida a chatarra, pero su conductor logró ponerse a salvo segundos antes del impacto. El ruido proveniente de la montaña alertó al hombre, que alcanzó a correr para evitar ser golpeado por la pesada masa de roca.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes muestran cómo, en apenas dos segundos, la enorme piedra se desprende de la montaña, se desliza arrastrando material y termina estrellándose violentamente contra el pavimento. En ese mismo punto estaba estacionada la motocicleta, que quedó totalmente destruida. El video evidencia la estrecha línea entre la vida y la tragedia en las carreteras del departamento, que actualmente vive una temporada de fuertes lluvias.

De acuerdo con las autoridades locales, el desprendimiento estaría relacionado con la saturación de los suelos por cuenta de las precipitaciones de los últimos días. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, explicó que este tipo de emergencias se han vuelto más recurrentes debido a la inestabilidad generada por la acumulación de agua en el terreno. “Debido a esta temporada de más lluvias (…) la saturación del terreno debido a esta cantidad de lluvia lo que hace es que caiga material a las vías. Se destruyó esa roca que había caído en la vía, sobre una motocicleta”, señaló el funcionario.

Lee También

El accidente ocurrió a unos 200 metros del casco urbano de Dabeiba, lo que causó preocupación entre los habitantes y transportadores que transitan con frecuencia por esta vía principal. La masa de roca, de varias toneladas, cubrió por completo un tramo de la carretera, obligando al cierre temporal mientras se evaluaba la estabilidad del talud.

#IMPACTANTE 🚨 Dos personas por poco son aplastadas por una enorme roca debido a un deslizamiento de tierra registrado en la mañana de este lunes festivo 8DIC. El hecho se registró en Dabeiba, Antioquia, y quedó registrado por una cám/seguridad ubicada en una vivienda del sector. pic.twitter.com/hTKoC2qdyM — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 9, 2025

(Vea también: [Video] jóvenes hicieron ‘guerra’ de bengalas en noche de Velitas e hirieron a mujer en local)

Gallón indicó que el equipo de infraestructura del departamento llegó al lugar para intervenir la roca, fragmentarla y retirar el material que continuaba desprendiéndose de la montaña. Una vez despejado el corredor vial, las autoridades lograron restablecer el paso de manera controlada para evitar nuevos incidentes.

A pesar de la magnitud del hecho y de la destrucción total de la motocicleta, no se registraron víctimas mortales ni heridos graves. Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y viajeros para transitar con precaución en zonas montañosas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumenta el riesgo de deslizamientos y caída de rocas.

El caso continúa bajo verificación para determinar si será necesaria una intervención adicional en el talud con el fin de evitar nuevos desprendimientos en este sector de la vía a Dabeiba.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.