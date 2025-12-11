Una patrullera de la Policía Nacional resultó lesionada en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este jueves 11 de diciembre en el barrio Eduardo Santos, en la localidad de Los Mártires (Bogotá). El hecho se presentó hacia la calle tercera con carrera 17, donde, según las primeras informaciones conocidas por las autoridades, la uniformada se movilizaba en una motocicleta oficial cuando fue impactada por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

De acuerdo con versiones preliminares, la patrullera no habría respetado una señal de pare ubicada en ese punto, situación que habría provocado la colisión con el vehículo de transporte público que avanzaba por la vía principal. Tras el choque, la mujer quedó tendida sobre la vía y fue auxiliada por testigos y miembros de la Policía que llegaron al lugar pocos minutos después, de acuerdo con datos de Noticias Caracol.

La uniformada fue trasladada al Hospital Central de la Policía, donde recibió atención médica por las lesiones ocasionadas en el accidente. Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre su estado de salud. Entre tanto, agentes de tránsito y unidades de investigación de siniestros viales adelantan las indagaciones correspondientes para determinar con exactitud las causas del accidente y esclarecer la responsabilidad de los involucrados.

¿Qué pasa si un policía infringe una señal de tránsito?

De acuerdo con el abogado penalista Camilo Burbano, los policías pueden omitir algunas normas de tránsito únicamente en situaciones de urgencia que así lo ameriten. Esto aplica especialmente cuando, por la naturaleza de su labor, el cumplimiento estricto de una señal podría impedir una acción necesaria para atender un caso o proteger a la ciudadanía.

No obstante, Burbano aclara que estas excepciones no eximen al uniformado de responsabilidad cuando la infracción es aislada y no está justificada por una situación apremiante. “En principio, en caso de un policía de tránsito, el llamado es a que cumpla con las normas y en caso de que no lo haga puede incurrir en las sanciones respectivas para la falta que haya cometido”, explicó.

El abogado añade que, aunque en casos de “extrema urgencia” los agentes pueden dejar de acatar ciertas normas, esto no significa que dichas conductas puedan repetirse sin control. Si estos comportamientos se vuelven frecuentes, la institución tiene la obligación de abrir una investigación y sancionar disciplinariamente al policía involucrado.

