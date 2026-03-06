La tensión política en Bogotá escala a pocos días de las elecciones. En la noche de este miércoles 5 de marzo, la sede de campaña de David Valencia, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, fue blanco de un ataque violento en el barrio La Soledad, de localidad de Teusaquillo.

Según reportó Noticias Caracol, el incidente ocurrió mientras el candidato se encontraba reunido con su equipo de trabajo. El ambiente de tranquilidad se rompió por un fuerte estruendo provocado por el impacto de ladrillos contra el inmueble. Valencia relató al mencionado medio que los responsables fueron dos sujetos que se movilizaban en bicicleta y emprendieron la huida tras el ataque.

Los proyectiles no fueron lanzados al azar; venían envueltos en panfletos con mensajes directos hacia el aspirante del C101. De acuerdo con el testimonio de Valencia en Noticias Caracol, las amenazas decían:

“La ‘primera línea’ lo tiene en la mira, candidato h&$%&a. Candidato C101, h&$%&a”.

El candidato afirmó que uno de los ladrillos impactó en el muro de su sede, mientras que el otro cayó en una vivienda vecina. Valencia atribuye estas represalias a sus recientes denuncias sobre la presencia de bandas criminales y el microtráfico en colegios públicos de la capital.

Este hecho guarda similitudes con la agresión sufrida por la representante Katherine Miranda el pasado 4 de marzo en Chapinero, donde los atacantes también utilizaron bicicletas para huir. La Policía Nacional ya hizo presencia en el lugar para recolectar pruebas y revisar las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

