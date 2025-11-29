La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional tras la declaratoria de alerta Naranja en el volcán Puracé este 29 de noviembre.

Sigue a PULZO en Discover

La medida responde al incremento sostenido de la actividad volcánica reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que ha identificado un aumento en los sismos, la emisión de gases y ceniza, con columnas superiores a los 1.000 metros.

El Puracé, integrante de la cadena volcánica Los Coconucos en el Cauca, presenta un comportamiento inestable que eleva el nivel de riesgo para las comunidades aledañas.

La Sala de Crisis busca reforzar la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales para gestionar oportunamente medidas de respuesta técnica y operativa.

Esto incluye fortalecer el monitoreo, revisar los planes de contingencia y apoyar acciones de preparación ante una posible evolución acelerada del fenómeno volcánico.

Las autoridades advirtieron que la alerta Naranja no implica una erupción inminente, pero sí una vigilancia estricta.

Se recomendó evitar el acercamiento a la zona del cráter por riesgos de gases tóxicos y caída de ceniza, así como seguir únicamente la información oficial. El Puracé es uno de los volcanes más activos del país y su comportamiento viene mostrando variaciones significativas desde 2021.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.