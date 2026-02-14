En un desgarrador suceso que ha golpeado el pequeño municipio de Itumbiara, en Brasil, el antiguo secretario de Gobierno, Thales Machado, presuntamente mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida. El trasfondo de esta tragedia de violencia familiar se agravó con una supuesta infidelidad de su esposa, Sarah Tinoco Araújo, que se viralizó a través de videos en las redes sociales.

Las grabaciones muestran a la mujer en un restaurante lujoso de San Pablo besándose con otro hombre, filmaciones hechas por un investigador privado que el mismo Machado había contratado. Como informó el medio ND Mais, estas imágenes se propagaron por las redes sociales el jueves 12 de febrero, un día después de la tragedia en la casa de Machado.

El escalofriante drama se vio agravado por una carta que Machado publicó en sus redes sociales horas antes de la tragedia, en la que expresaba su desesperación por la infidelidad y cambios en el comportamiento de su esposa. “Señalaba un viaje para encontrarse con otro hombre y manifestaba haber llegado al límite de lo improbable”, tal como lo reseñan las investigaciones de la Policía Militar y la Policía Civil de Goiás.

Poco antes del doble homicidio y el suicidio, Machado compartió un mensaje en el que demostraba su profundo amor hacia sus hijos, reflejando un doloroso contraste con los sucesos posteriores. “Expresaba su amor incondicional por sus hijos”, según comentó la Policía Civil de Goiás. Luego de los disparos, los niños fueron trasladados de urgencia a los hospitales locales pero, lamentablemente, no pudieron sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.

El repentino estallido de violencia ha dejado a la comunidad de Itumbiara en shock, en un contexto de creciente violencia doméstica y feminicidios en el estado de Goiás. Añadiendo a la tristeza, está el hecho de que Machado, de unos 40 años, siempre pareció tener una vida familiar normal en las redes sociales, según las fotos publicadas de él y su familia.

Suposta traição de Sarah Tinoco Araujo teria levado Thales Machado a cometer ato que chocou cidade de Itumbiara no interior de Goiás.

Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, matou Miguel, feriu o filho caçula e se matou em seguida, na noite de quarta-feira (11). pic.twitter.com/bYkV4foF9E — SNC TV NEWS (@snctvnews) February 12, 2026

Las autoridades del estado de Goiás ahora están investigando varias áreas clave: el contenido exacto de la carta escrita por Machado, la relación línea de tiempo entre la publicación de los videos de infidelidad y la tragedia, y el papel que jugaron estas grabaciones en los eventos desgarradores.

