En un lamentable hecho, en el barrio El Porvenir de Armenia, en Quindío, fue testigo del asesinato de dos miembros de una familia. El infausto hecho, que tuvo lugar el domingo 16 de noviembre de 2025, ha dejado consternado a todo el vecindario. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino y Julio César Moscoso Echeverry, de 65 y 89 años respectivamente, según informó revista Semana.

El incidente tuvo lugar en el domicilio de las víctimas, situado en la calle 32 con carrera 25. Según fuentes locales, todo comenzó hacia el mediodía con un impacto vehicular contra la residencia de las víctimas. Las partes acordaron resolver por su propia cuenta, llegando a un acuerdo de indemnización por los daños, de acuerdo con la citada revista.

A pesar de que el acuerdo parecía haber resuelto el conflicto, la tarde se les vino encima, virando irremediablemente hacia el horror. Las personas del vehículo volvieron a la vivienda y perpetraron el atroz crimen que ha dejado enlutada a toda una comunidad. “Lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas”, afirmó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, sumamente conmocionado por el hecho.

Las autoridades ya han conseguido inmovilizar el vehículo en el que arribaron los responsables y actualmente se investiga a fondo la participación de los ocupantes. Según el coronel Atuesta en declaraciones a los medios, la Policía está adelantando diligencias de verificación, inspección e identificación para esclarecer las circunstancias del caso.

“No vamos a permitir que este hecho lamentable y repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, aseguró resueltamente Atuesta.

La noticia de este doble homicidio suma un estigma a una ciudad que ha registrado un total de 89 asesinatos en el 2025. La comunidad del barrio Porvenir ha reaccionado con consternación, estupor y un profundo dolor ante la pérdida irreparable de dos vecinos admirados y respetados. En la actualidad, las autoridades se mantienen en plena labor investigativa para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

