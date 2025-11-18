El tranquilo barrio Porvenir de Armenia, Quindío, se despertó horrorizado el pasado domingo 16 de noviembre, cuando se dio a conocer la noticia del doble homicidio de Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, y su hija Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65. El suceso registrado dentro de su propia vivienda, ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en alerta a las autoridades locales.

Según informó la Policía del Quindío, el terrible incidente tuvo su origen en una disputa desatada a raíz de un accidente de tránsito. Un vehículo colisionó contra la casa de las víctimas, provocando daños materiales significativos. Las partes decidieron conciliar de manera privada, acordando una compensación económica que ascendía a los 2 millones de pesos para evitar involucrar a las autoridades de tránsito en el incidente.

Desafortunadamente, esta conciliación no trajo la paz esperada. A las 1:45 p.m., varias personas a bordo de un vehículo llegaron al lugar. Como si de una película de terror se tratase, irrumpieron en la vivienda e infligieron un ataque violento a la pareja de adultos mayores. Utilizaron un arma de fuego y un arma blanca, dejando un rastro de horror que ha marcado a la comunidad. Luz Amparo murió en el lugar del incidente, mientras que su padre fue trasladado a un centro de salud local, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

“Estamos trabajando exhaustivamente para dar con los responsables de este acto atroz”, aseguró el coronel Luis Fernando Atuesta en un comunicado que brindó la Policía del Quindío. El mismo cuerpo policial informó que el vehículo usado por los agresores ha sido inmovilizado y se han identificado posibles individuos responsables del doble homicidio, basándose en testimonios y verificaciones en el sector.

La brutalidad del ataque ha dejado una huella de miedo y consternación entre los habitantes de Armenia, quienes se preguntan cómo una simple disputa por un accidente minorista pudo escalar hasta llegar a un enfrentamiento fatal. Se hace evidente la necesidad de incluir en la discusión social la cultura de la conciliación y el respeto al sistema de justicia.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

