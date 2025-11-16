El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que en menos de 10 meses del nuevo gobierno ya se han anulado alrededor de 80.000 visas, una cifra que calificó como un avance “sin precedentes” en la política migratoria de Estados Unidos.

Según un reporte divulgado por el propio Departamento de Estado, entre los documentos retirados aparecen 16.000 licencias de viaje pertenecientes a conductores sorprendidos manejando bajo efectos de alcohol o drogas, además de 12.000 visas de personas implicadas en casos de asalto y 8.000 más correspondientes a inmigrantes involucrados en hurtos.

La administración de Donald Trump, que regresó a la Casa Blanca en enero con la promesa de endurecer las medidas contra la inmigración irregular, ha concentrado parte de sus esfuerzos en retirar permisos a quienes considere un riesgo para la seguridad nacional.

Funcionarios consultados por la prensa estadounidense señalan que, solo en este periodo, casi la mitad de todas las visas revocadas desde el inicio del segundo mandato de Trump corresponden a personas con antecedentes o comportamientos que, según la Casa Blanca, ponen en peligro a la sociedad norteamericana.

Dentro de ese paquete también aparecen 8.000 estudiantes extranjeros que perdieron su posibilidad de permanecer temporalmente en el país. La decisión está relacionada con las manifestaciones universitarias contra Israel y el conflicto en la Franja de Gaza, protestas que han tenido gran eco en instituciones académicas de prestigio.

El Gobierno ha catalogado estas expresiones como “tendencias pro-palestinas” que, a su juicio, representan una amenaza por supuestos vínculos con posturas extremistas.

La línea dura del Ejecutivo no solo incluye la cancelación de visas: también ha amenazado con reducir el presupuesto federal a universidades como Harvard si no controlan las protestas en sus campus, medida que ya se ha aplicado en varias ocasiones y que ha derivado en miles de documentos anulados para estudiantes internacionales.

Un vocero del Departamento de Estado explicó a The PIE News que la revocación de una visa puede darse ante cualquier señal de posible inelegibilidad, entre ellas indicios de permanencias irregulares, participación en actividades delictivas, amenazas para la seguridad pública o cualquier nexo que pueda interpretarse como apoyo al terrorismo.

Las cifras reveladas muestran un salto notable frente al año pasado: en 2025 se han cancelado más del doble de las visas revocadas durante todo el 2024, lo que evidencia el tono restrictivo que ha adoptado nuevamente la administración Trump en su política migratoria.

