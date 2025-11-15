Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio a entender que ya tomó una decisión con respecto a las futuras acciones de su gobierno hacia Venezuela. Sin embargo, todavía no ofreció detalles sobre la naturaleza de la medida que tomará.

(Vea también: Donald Trump estaría a una decisión de atacar a Venezuela, según The Washington Post

“En cierto modo tomé una decisión”, afirmó Trump, y aseguró que “no puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”. Estas afirmaciones recogidas por AFP evidencian una continuidad de la presión internacional ejercida sobre el país caribeño.

El anuncio ocurrió un día después de que Estados Unidos informó sobre una nueva fase de sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford.

Lee También

Operaciones de Estados Unidos en el Caribe

En las últimas semanas, Washington desplegó buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además, ejecutó ataques contra 21 supuestas narcolanchas, con un saldo de al menos 80 muertos.

El USS Gerald Ford, considerado el portaaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes con el objetivo oficial de apoyar la lucha contra el tráfico de narcóticos en la región.

Washington anunció también que organizará nuevos ejercicios militares, junto a su aliada Trinidad y Tobago, la próxima semana, según la cancillería de ese país caribeño.

Pero Caracas teme que este despliegue estadounidense, que incluye aviones furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en aguas cercanas, sea parte de un complot que pueda desencadenar un ataque directo sobre territorio venezolano.

La cadena CBS News citó el miércoles a múltiples fuentes que afirmaron que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres.

El pasado 2 de noviembre, el magnate republicano minimizó públicamente la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela, pero aseguró que los días de Maduro, a quien acusa de ser un narcotraficante, “están contados”.

* Pulzo.com se escribe con Z