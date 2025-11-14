Las tensiones en la Casa Blanca volvieron a escalar este viernes, luego de que, según reveló The Washington Post, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, regresaran por segundo día consecutivo a reuniones centradas exclusivamente en una eventual acción militar contra Venezuela.

De acuerdo con el diario estadounidense, los encuentros se desarrollaron mientras tropas de Estados Unidos en la región se preparaban para recibir órdenes directas, un escenario que incrementa la incertidumbre sobre un posible giro del presidente Donald Trump.

Horas claves en la tensión entre Venezuela y Estados Unidos

The Washington Post informó que aún no está claro si Trump ya tomó la decisión de escalar el conflicto, pero sí confirmó que desde hace varios días se desarrollan conversaciones de alto nivel sobre si atacar Venezuela y bajo qué modalidad operativa.

Fuentes consultadas por ese medio, que pidieron anonimato por la sensibilidad del tema, aseguraron que, además de Hegseth y Caine, participaron en las deliberaciones figuras clave del Gobierno, entre ellas el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el subjefe de Gabinete Stephen Miller.

La Casa Blanca evitó entregar declaraciones y el Pentágono tampoco respondió a solicitudes de información, indicó el periódico.

Uno de los funcionarios de la administración citado por The Washington Post señaló que la Casa Blanca ya presentó al mandatario “una gran variedad de opciones”. Añadió que Trump es reconocido por mantener “ambigüedad estratégica”, evitando revelar sus próximos movimientos incluso a sus aliados, lo que forma parte de su manera de enfrentar a sus adversarios.

Aunque no se conocen decisiones finales, la cadena de reuniones, la presencia de altos mandos militares y el alistamiento de tropas en la región configuran un panorama de preocupación internacional, con implicaciones directas en la estabilidad del Caribe y la relación entre Washington y Caracas.

Las próximas horas podrían ser determinantes para saber si Estados Unidos opta por mantener la presión diplomática o si, como indican las discusiones reveladas por The Washington Post, está a un paso de considerar una operación militar.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.