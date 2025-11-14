Este 2025 estallaron las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en la región del Caribe. La situación ocupa un protagonismo indiscutible y más teniendo en cuenta la llegada de un nuevo portaviones a la zona. Además, se anunció el inicio de la operación “Lanza del Sur”.

Desde finales de agosto de 2025, la relación entre estos dos países pasó a un nivel conflictivo, descrito incluso como escandaloso. Según los informes, el presidente Donald Trump ordenó un incremento de tropas navales en el Caribe con el propósito declarado de combatir el narcotráfico, y catalogó a los contrabandistas como “narcoterroristas”.

La situación tomó un giro aún más dramático cuando Trump firmó una orden que autoriza el uso de fuerza militar contra los cárteles de drogas latinoamericanos, clasificados como organizaciones terroristas. En una estrategia de presión financiera, duplicó la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, aumentando el nivel de tensión.

¿Qué aliados tiene Venezuela en el Caribe?

Por su parte, en Venezuela se ordenó el “Plan Independencia 200”, por lo que crece la preocupación internacional. Los gobiernos de esta región siguen de cerca la situación, conscientes de que se puede agudizar el conflicto. En este sentido, una investigación divulgada por El Tiempo estableció cuáles apoyarían a Venezuela.

En este sentido, el régimen de Maduro contaría con el respaldo de un bloque político-ideológico liderado por Cuba y Nicaragua, que apoyan públicamente su discurso contra la intervención estadounidense, calificado como ofensiva para la soberanía venezolana, según el rotativo.

Además, aunque no es un aliado directo al estilo tradicional, Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, ha adoptado una posición de neutralidad crítica ante la presión estadounidense, optando por priorizar la autodeterminación regional y el diálogo. Esta postura ha sido interpretada como un apoyo táctico a Venezuela.

¿Qué países del Caribe apoyan a Donald Trump?

Varios países caribeños se han alineado con EE.UU. en medio de la escalada de tensión en la región. Entre ellos: un país clave que coopera activamente es Trinidad y Tobago, señalado por su disposición a permitir operaciones de Washington en su cercanía marítima y portuaria.

Según el periódico, esto causó reacciones diplomáticas negativas por parte de Venezuela. Asimismo, Guyana manifestó una postura cercana a la de Estados Unidos debido a su disputa territorial con Venezuela, y reforzó su cooperación en materia de seguridad regional.

Las islas del grupo Aruba, Curazao y Bonaire también figuran como espacios que, aunque menos activos militarmente, se ven impactados en la crisis migratoria venezolana y son parte del tablero de aliados prácticos de Donald Trump.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.