En medio de anuncios sobre planes inmobiliarios en el país, la empresa de construcción Oikos reveló que está iniciando proyectos fuera de Colombia con un enfoque estratégico, con Estados Unidos y Portugal como primeras experiencias. El gerente general del Grupo Oikos, Luis Aurelio Díaz, dio detalles de este proceso.

Oikos se asoció en Estados Unidos con la empresa Rocha Brothers para crear una empresa conjunta, según contó en Portafolio. Juntas desarrollarán proyectos inmobiliarios en Florida, aprovechando la atracción demográfica y económica de ese estado, especialmente por su crecimiento poblacional, favorable contexto tributario y el interés de inversionistas.

Mientras tanto, en Portugal, Oikos conformó una sociedad con el Grupo Madre (ya un socio con quien ha trabajado en Colombia) para emprender un proyecto de vivienda de tamaño relevante: unas 600 unidades aproximadamente, ubicadas a media hora de Lisboa.

Esta expansión europea responde no solo a oportunidades de mercado, sino también a condiciones tributarias atractivas en Portugal, lo que hace que el país se destaque como una plataforma ideal para diversificar su portafolio.

La empresa reconoció en esa conversación que la decisión de diversificarse en el exterior está relacionado con las complicaciones del mercado en Colombia, además de buscar márgenes y retornos que sean mejores.

“Sin duda. Las dificultades también son oportunidades. Cuando empezamos a ver ciertos retos en el mercado local, evaluamos otras zonas en las que podamos desarrollar operaciones interesantes. Estas alternativas las hemos tomado como una opción para contar con mercados complementarios al colombiano.

Más allá de vivienda, Oikos también planea potenciar su unidad Oikos Storage en otros mercados. Según el mismo reporte, la empresa de bodegaje (almacenamiento) proyecta continuar su crecimiento internacional.

¿De dónde es la constructora Oikos?

La constructora Oikos es una empresa de origen colombiano, con sede principal en Bogotá, de acuerdo con datos de Emis. Fundada en 1979, el Grupo Empresarial Oikos ha desarrollado una amplia trayectoria en el mercado de la construcción en Colombia, acumulando más de 9,5 millones de metros cuadrados de proyectos que incluyen vivienda, espacios comerciales, industriales e institucionales.

El Grupo Oikos no solo se dedica a la edificación residencial, sino que opera unidades estratégicas de negocio como Oikos Inmobiliaria y Oikos Storage, lo que le permite ofrecer también soluciones logísticas y de almacenamiento en Colombia.

Según su informe de sostenibilidad, la empresa ha adoptado prácticas responsables, incluyendo proyectos certificados EDGE que buscan eficiencia energética y uso sostenible del agua.

Su oficina principal se encuentra en Bogotá, lo que reafirma su carácter nacional. Además, su crecimiento ha incluido la construcción de parques industriales, como el parque Almax Oikos en Malambo (Atlántico), desarrollado en alianza con la empresa ecuatoriana Minutocorp.

Así, en general, su enfoque abarca vivienda, bodegas y parques industriales, cimentando su reputación como una de las principales constructoras del país.

¿Quién es el dueño de Oikos en Colombia?

El dueño del Grupo Empresarial Oikos en Colombia es el ingeniero Gabriel Díaz Ardila, quien es reconocido como el fundador y cabeza visible de la organización, según su sitio web.

Díaz Ardila ha liderado el grupo desde su creación en 1979, cuando Oikos nació como una sociedad dedicada a la construcción. Su enfoque ha sido muy orientado al impacto social: bajo su dirección, la empresa ha promovido vivienda para distintos estratos socioeconómicos, combinando crecimiento empresarial con una visión humanista.

Además de su rol como líder de negocio, Díaz Ardila ha sido reconocido públicamente por su trayectoria. Recientemente le otorgaron la Medalla Hernando Luque Ospina por su aporte al sector de la construcción, subrayando su compromiso con la innovación, la responsabilidad social y la profesionalización del gremio.

Por su parte, el gerente general del Grupo Oikos es Luis Aurelio Díaz, quien ha hablado en medios sobre la estrategia de expansión del grupo y sus unidades de negocio, como Oikos Storage y desarrollos industriales.

