Una fuerte alarma de seguridad se encendió este martes en Washington, luego de que se reportaran posibles disparos en Farragut Square, zona ubicada a muy pocas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses mantienen acordonado el sector mientras avanzan las verificaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos dos soldados de la Guardia Nacional habrían sido alcanzados por disparos, aunque por ahora se desconoce su estado. La Policía confirmó que el presunto tirador ya está bajo custodia, mientras continúan las inspecciones en el área para descartar nuevos riesgos.

La situación ha puesto en máxima alerta a residentes y transeúntes, debido a la cercanía con uno de los puntos más vigilados de la capital estadounidense.

BREAKING: At least three people have been injured by gunshots at 17th and I streets NW, right next to Farragut Square Park, a law enforcement source tells News4. WATCH LIVE UPDATES: https://t.co/LW3yAkyHgu — NBC4 Washington (@nbcwashington) November 26, 2025

Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.@DHSgov is working with local law enforcement to gather more information. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 26, 2025

