Nov 26, 2025 - 3:50 pm

Una fuerte alarma de seguridad se encendió este martes en Washington, luego de que se reportaran posibles disparos en Farragut Square, zona ubicada a muy pocas cuadras de la Casa Blanca. Las autoridades estadounidenses mantienen acordonado el sector mientras avanzan las verificaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos dos soldados de la Guardia Nacional habrían sido alcanzados por disparos, aunque por ahora se desconoce su estado. La Policía confirmó que el presunto tirador ya está bajo custodia, mientras continúan las inspecciones en el área para descartar nuevos riesgos.

La situación ha puesto en máxima alerta a residentes y transeúntes, debido a la cercanía con uno de los puntos más vigilados de la capital estadounidense.

