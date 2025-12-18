Un jet se estrelló recién había despegado en el aeropuerto regional del condado de Iredell, en Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, el incidente dejó a varias víctimas mortales, cuyo número aún no se ha confirmado.
(Le puede interesar: Muestran momento en el que avión se estrelló en aeropuerto y dejó muertos; hubo explosión)
Se confirmó que la aeronave era propiedad de Greg Biffle, un reconocido corredor de Nascar y estrella del automovilismo en Estados Unidos. Sin embargo, no se ha confirmado si él o su familia iban a bordo del avión privado. Lo preocupante es que en sus redes sociales no ha dicho si está bien, luego de la tragedia, lo que ha despertado la angustia entre sus seguidores y círculo cercano.
🇺🇸❗️Se reporta que un jet privado se estrelló en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte.Lee También
Trump declararía la guerra contra Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson Ejército de EE. UU. recibió permiso y se ubicó dentro de país sudamericano muy cercano a Colombia "Sin precedentes": aterradora descripción del crimen de director de cine, al parecer, a manos de su hijo Arrastran por las calles a mujer, presuntamente embarazada, durante redada de migrantes en EE. UU.
Se ha identificado la aeronave accidentada como un Cessna Citation II de 1981, con matrícula N257BW, propiedad del piloto de NASCAR Greg Biffle. Aún es incierto que el… pic.twitter.com/cWK7rZkurI
— 𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐁é𝐥𝐢𝐜𝐚 (@TierraBelica) December 18, 2025
Las autoridades locales detallaron que el incidente se dio sobre las 10:00 de la mañana de este jueves 18 de diciembre. Al parecer, el jet perdió el control cuando estaba despegando de la pista y se estrelló contra el suelo, lo que causó una inmensa explosión.
Según información recopilada por El Tiempo, unos testigos reportaron un estruendo en el aire, lo que habría provocado que la aeronave intentara aterrizar de emergencia.
(Lea también: Avión en Brasil sufrió incendio con los pasajeros adentro e imágenes asustan; aerolínea habló)
Medios de Carolina del Norte señalan que habría 6 pasajeros y la tripulación en el jet. También se habla de 5 víctimas mortales, pero las autoridades estatales, así como la Administración Federal de Aviación o la Junta de Seguridad en el Transporte, han confirmado tal cifra. Dichas entidades nacionales hacen investigaciones para determinar por qué se presentó el siniestro y cuántas personas fallecieron.
Videos y fotos de testigos en el lugar evidenciaron la gravedad de la emergencia. El avión quedó partido y envuelto en llamas. El humo de la emergencia alcanzó una altura considerable a tal punto que se lograba visualizar desde lejos.
CESSNA CITATION II CRASHES IN NORTH CAROLINA
Cessna 550 Citation II N257BW has crashed while attempting to land at Statesville Regional Airport (SVH). The aircraft was carrying six occupants — five fatalities have been confirmed so far by local media.
Flight tracking data shows… pic.twitter.com/xyXnGyeDne
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) December 18, 2025
El incidente se suma a uno muy parecido que ocurrió en el aeropuerto de Toluca, en México. Allí, otra aeronave cayó sobre unas cubiertas recién había despegado y estalló, dejando como saldo seis fallecidos.
¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?
El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO