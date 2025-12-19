El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Venezuela al no descartar abiertamente un escenario de guerra contra el régimen liderado por Nicolás Maduro, en medio de una ofensiva política, judicial y económica que esta semana se concentró en el petróleo venezolano.

En una entrevista telefónica concedida a NBC News y publicada el viernes, Trump fue directo cuando se le preguntó por una posible confrontación militar.

Las declaraciones se conocieron pocos días después de que Washington ordenara un bloqueo petrolero contra Venezuela, una medida que endurece aún más la presión sobre Caracas.

Según Trump, su gobierno podría avanzar incluso en nuevas incautaciones de buques que transporten crudo venezolano, una advertencia que se suma a la acción ejecutada el pasado 10 de diciembre, cuando militares estadounidenses tomaron control de un petrolero sancionado que acababa de salir de puertos venezolanos con carga de petróleo.

Estados Unidos mantiene su desconocimiento a las reelecciones de Nicolás Maduro en 2018 y 2024, y la justicia estadounidense lo acusa de “narcoterrorismo”. En ese contexto, el gobierno de Trump incrementó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, una decisión que Caracas ha rechazado de manera reiterada.

Desde el lado venezolano, Maduro sostiene que Washington busca un cambio de régimen con el objetivo de apoderarse de las riquezas naturales del país, particularmente del petróleo. No es un tema menor: Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo y, en los últimos días, Trump ha puesto el foco de su discurso precisamente en ese recurso.

Qué está pasando entre Venezuela y Estados Unidos

El martes, el presidente estadounidense ordenó un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que entren o salgan de los puertos venezolanos. Un día después, insistió en su reclamo al señalar que, según él, Venezuela “se apropió” del petróleo estadounidense y que su gobierno lo quiere “de vuelta”.

Todo esto ocurre en medio de un amplio despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, iniciado en agosto, bajo el argumento de una ofensiva antidrogas. Trump acusa a Maduro de liderar el llamado “cartel de los Soles” y asegura que las fuerzas estadounidenses han atacado numerosas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance que, según sus palabras, supera el centenar de muertos.

Aunque el objetivo final de la estrategia de Trump frente a Venezuela sigue siendo incierto, sus recientes declaraciones y decisiones confirman que el pulso entre Washington y Caracas entró en una fase más agresiva, con el petróleo y la amenaza militar como ejes centrales del discurso.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.