No son buenas las noticias para el ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López, pues luego del gran año que ha tenido con el Team Medellín, consiguiendo buenos resultados en todas las carreras que ha disputado, la Unión Ciclística Internacional publicó un comunicado en el que informan que fue suspendido de manera provisional hasta nuevo aviso.

Según explicó la entidad que rige el ciclismo mundial, el deportista fue “notificado por una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022“.

Esto se determinó gracias a una investigación que lideró la Agencia Internacional de pruebas (ITA) junto con la Guardia Civil Española y la Organización Española Antidopaje, en la que entregaron las pruebas suficientes el pasado 7 de julio y por eso se tomó la decisión de suspenderlo de manera provisional mientras, dice el comunicado, se toma una decisión final sobre la sanción definitiva.

“No se harán más comentarios en esta etapa del procedimiento”, concluyó el comunicado de la UCI.

Esta historia comenzó el pasado 21 de julio, cuando el deportista fue detenido en España por presunta vinculación en un caso de tráfico de medicamentos no autorizados junto con el médico Marcos Maynar. En ese entonces, el equipo Astana decidió suspenderlo mientras se esclarecían los hechos y, días después, lo dejaron regresar.

The news that was spread in the media yesterday evening caught us by surprise, and at the moment we do not have any details. In this regard, the team decided to suspend Miguel Angel Lopez from any activity within the team until all the circumstances of the case are clarified.

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) July 22, 2022