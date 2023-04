Una noticia inesperada recibieron todos los participantes del ‘Desafío the box’ este miércoles, justo antes de que iniciara la prueba de muerte en la que se enfrentarían Mackarthur, ‘Rapelo’, ‘Sensei’ y ‘Escudero’.

Después de conocerse el regreso de ‘Guajira’, que llegó a hacer parte de Gamma en reemplazo de Saskya (que salió por lesión), la presentadora Andrea Serna informó que uno de los equipos había roto una de las reglas.

Se trata del propio Gamma, ya que ‘Black’ salió de la casa sin permiso pese a que eso está prohibido dentro del ‘reality’. Esto le otorgó un castigo a todo el equipo, que tuvo que irse a playa baja inmediatamente.

Ante la molestia que provocó en Gamma el castigo recibido, algunos de sus integrantes pidieron que ‘Black’ hiciera público su deseo de irse de la competencia, ya que no era la primera vez que rompía una de las reglas para que lo sancionaran. Andrea Serna le preguntó al deportista de 26 años qué ocurrió y qué era lo que quería.

“Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más […]. Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso”, comentó ‘Black’.