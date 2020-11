green

Rauw Alejandro estrenó su disco ‘Afrodisíaco’, en el que tiene colaboraciones con artistas como Anuel AA, Tainy, Arcángel, Wisin, Zion, Dalex, Camilo, Sech y, por supuesto, con J Balvin, a quien invitó para cantar ‘De cora’.

Luego de un corto descanso, que realmente fue una explosión creativa, los bogotanos de Morat gritaron su amor ‘Al aire’, tema para el que se trajeron el banjo, típico de la música regional mexicana, y lo fusionaron con su pop. ¿El resultado de esta mezcla podría ser algo parecido al country?

Al igual que Jessi Uribe lo hizo con ‘Una oportunidad’, Ingrid Contreras también entregó a la novela de Televisa ‘Quererlo todo’, una pieza que de seguro quedará en la memoria de todos aquellos que tienen el corazón roto. Para ellos ‘A quién quiero engañar’ se convertirá en un himno.

Luego de la polémica que despertó con ‘Pa que me recuerdes’, ahora Andy Rivera lanzó ‘Para qué regresas’, un tema que no sería reguetón sino un 3/4, pues tiene sonidos de trap y mucho despecho. Perfecta para aquellos que no saben decir adiós.

Después de seducir al mundo con el francés de ‘Djadja’, Aya Nakamura no quiso esperar más y estrenó su álbum ‘Aya’, en el que le fue fiel a la música francesa contemporánea y demostró por qué es una de las artistas con mayor crecimiento a nivel mundial.

Ángela Aguilar cautivó a Christian Nodal y juntos crearon una fusión perfecta, que nació desde el lado conquistador de él y se alimentó de la belleza de ella. ‘Dime cómo quieres’ es una canción que trajo de regreso las épocas del gran Pedro Infante.

Marc Anthony volvió a cantarle a ‘Un amor eterno’, pero esta vez le quitó el ‘swing’ salsero al sencillo y lo transformó en una sentida balada, que ya cuenta con video oficial y fue grabado en su residencia en Miami, Estados Unidos.

Después de escalar posiciones en los listados musicales con ‘Dakiti’, Jhay Cortez decidió que era hora de entregarles a sus fans nueva música y les ofreció ‘Kobe en LA’, canción en la que habla un poco de su historia y la visión que tiene de su entorno musical.

Beéle, que es uno de los artistas barranquilleros con mayor proyección internacional, se unió a Piso 21 para cantarle a sus seguidores ‘De cero a siempre’, lanzamiento en el que mezclaron música isleña, pop y varios ‘beats’ urbanos.

Andrés Bará logró fundir los colores del caribe en el reggae que le da sabor a ‘Cosa bonita’, una mezcla entre playa y palabras del argor latinoamericano, esas que incitan a olvidarse del mañana y disfrutar el momento.

La multifacética Lali dio la primer probada de su disco ‘Libra’, y lo hizo con el lanzamiento de ‘Ladrón’, en el que colaboró con la líder del movimiento trap en argentina: Cazzu. La producción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Cami, la cantautora chilena, desnudó sus sentimientos más profundos y los dejó tatuados en los estribillos de ‘Big bang’, que se desprende de su disco ‘Monstruos’, en el que exorcisó sus miedos y abrió sus alas.

La cantautora colombiana Lala Moré se abrió camino en la industria musical gritando fuerte un ‘No quiero’, pieza con la que se niega a decir adiós sin antes intentar amar una vez más, aunque el resultado sea el mismo.

La agrupación mexicana Camila le dio un aire colombiano a su sencillo ‘Este momento’, y esto lo hizo de la mano de Manuel Medrano, quien logró que su voz, la de Mario Domm y la guitarra de Pablo Hurtado se compactaran a la perfección en una sola pieza.

Billie Eilish, que en la última ceremonia de los Grammy logró llevarse 5 gramófonos, regresa más recargada que nunca, o eso fue lo que se sintió al escuchar su sencillo ‘Therefore I am’; el video oficial fue grabado en un centro comercial abandonado que la artista visitaba en sus primeros años de adolescencia.

Tones and I oficializó su regreso con ‘Fly away’, entrega con la que busca impulsar a los soñadores a que vayan detrás de todo aquello que los haga felices; su proyecto es la muestra feaciente de que llegar a la meta se puede.