La Fifa anunció una nueva categoría de entradas para el Mundial de fútbol de 2026 con un precio base de 60 dólares por partido, una decisión que busca responder a las fuertes críticas de asociaciones de aficionados que venían alertando sobre costos excesivos para asistir al torneo. Ese valor equivale a cerca de 230.000 pesos colombianos y aplicará para encuentros de todas las fases, incluida la final del certamen.

¿Por qué habrá boletas de 60 dólares para Mundial 2026 y para quiénes son?

El organismo del fútbol mundial explicó que esta modalidad llevará el nombre de ‘Supporter Entry’ y estará disponible para los 104 partidos que se disputarán durante la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con la Fifa, el objetivo central de esta iniciativa es favorecer principalmente a los seguidores que acompañan de manera constante a sus selecciones nacionales a lo largo de la competencia.

En un comunicado, la entidad señaló que esta decisión responde a su intención de mantener el vínculo entre el torneo y los aficionados más fieles, en medio de un contexto de creciente inconformidad por los precios inicialmente previstos. La polémica se intensificó la semana pasada, cuando la organización Football Supporters Europe (FSE) expresó su rechazo a lo que calificó como tarifas “astronómicas” para los hinchas que desean seguir a sus equipos durante todo el campeonato.

Según datos divulgados por FSE, y basados en precios que habrían sido publicados de forma progresiva por la Fifa, un aficionado que quisiera acompañar a una misma selección desde el partido inaugural hasta la final tendría que pagar al menos 6.900 dólares, una cifra por encima de los 25 millones de pesos. Para la organización, este monto representa casi cinco veces más de lo que costaba una experiencia similar durante el Mundial Qatar 2022, lo que encendió las alarmas entre colectivos de seguidores en Europa y otras regiones.

La Fifa, por su parte, también informó que la demanda por entradas ha sido masiva. Hasta el momento, aseguró haber recibido alrededor de 20 millones de solicitudes durante la actual fase de venta por sorteo, que comenzó la semana pasada. Este alto volumen de peticiones refleja tanto el interés global por el torneo como la presión existente sobre el sistema de precios y asignación de boletos.

Críticas a las boletas de 60 dólares en el Mundial 2026

No obstante, el anuncio de las entradas de 60 dólares no convenció del todo a las asociaciones de hinchas. FSE afirmó que el ajuste parcial en la política de precios deja en evidencia fallas estructurales en la forma en que la Fifa diseñó la venta de entradas para el Mundial de 2026. Para la organización, se trata más de una reacción ante el descontento generalizado que de un cambio profundo en favor de los aficionados.

“Por ahora, consideramos este anuncio como una estrategia para apaciguar los ánimos frente a la reacción negativa a nivel global”, señaló FSE en un comunicado. A su juicio, el episodio demuestra que la política de precios no es inamovible y que fue definida con rapidez, sin una consulta adecuada, ni siquiera con las federaciones que hacen parte de la propia Fifa.

Otro de los puntos cuestionados por FSE tiene que ver con la cantidad limitada de entradas disponibles bajo esta categoría. Según la distribución de boletos que se ha hecho pública, la organización estima que, en el mejor de los casos, solo unos pocos cientos de aficionados por partido y por selección podrían acceder a entradas de 60 dólares. El resto, advierten, tendría que asumir precios considerablemente más altos, superiores a los de cualquier Copa del Mundo anterior.

Además, la asociación europea de hinchas criticó la falta de medidas específicas para los aficionados con discapacidad y para las personas que los acompañan, un aspecto que consideran clave para garantizar la inclusión en un evento de esta magnitud.

Las críticas también llegaron desde el ámbito político. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se sumó a los cuestionamientos y consideró que la creación de una categoría de entradas más económicas resulta insuficiente. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Gobierno celebró que la Fifa haya dado un primer paso, pero pidió ir más allá para asegurar que el Mundial siga siendo accesible para los verdaderos seguidores del fútbol.

Starmer recordó que, en su experiencia personal, ahorrar para comprar entradas y ver jugar a la selección de Inglaterra era parte fundamental de la vivencia como aficionado. Por ello, instó a la Fifa a hacer un mayor esfuerzo para que los precios no alejen a los hinchas y para que la Copa del Mundo no pierda el contacto con quienes, según sus palabras, hacen que este deporte sea especial.

En respuesta, la Fifa reiteró que solicitó a las federaciones nacionales garantizar que las entradas de la categoría ‘Supporter Entry’ sean asignadas específicamente a aficionados estrechamente vinculados a sus selecciones. Asimismo, indicó que quienes adquieran boletos para rondas eliminatorias y cuyo equipo quede eliminado antes no deberán pagar la tarifa administrativa al momento de solicitar el reembolso.

