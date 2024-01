Rigoberto Urán, aparte de ser un gran deportista y gran persona, es un empresario que ha sabido aprovechar su buena imagen en Colombia para crear sus propios negocios y no solamente vivir de lo que le da el ciclismo. Por esa razón, Go Rigo Go nació vinculada a su imagen y hoy en día es una de las empresas que han empezado a marcar la parada en el país.

Precisamente, Sebastián Caicedo, gerente de Go Rigo Go, señaló en La República que actualmente tienen 13 tiendas en el país, restaurantes y un negocio de experiencias, por lo que se proponen un crecimiento de hasta un 20 % en 2024, según el citado medio. Este empresario dio detalles de cómo inicio la compañía.

Cuáles son los negocios que tiene Rigoberto Urán en Colombia

“Comenzamos en 2014 comercializando prendas ‘lifestyle’ por internet, y 10 años después la empresa se dividió en tres frentes; el primero, el ‘retail’, donde comercializamos prendas e insumos de ciclismo. También hemos incursionado en el sector de restaurantes con El café de Rigo, La Finca de Rigo y Grosería”, expresó en el impreso.

De igual manera, Caicedo hizo un balance en la entrevista de cómo fue su 2023: “El año pasado fue retador para todas las industrias. Pero tuvimos grandes logros, como la novela. En mi opinión, esta novela nos sirvió porque nos permitió renovar el público seguidor de ‘Rigo’. La marca ya no depende 100% de él, y el equipo se ha centrado en cómo mantener la marca una vez que él se retire”.

Finalmente, el gerente de Go Rigo Go explicó en el citado medio cómo ha sido la experiencia de ingresar al mundo de los restaurantes: “Hace unos dos años empezamos a incursionar en el negocio de restaurantes. Arrancamos con El café de Rigo, que revolucionó las tiendas muy tipo boutique, a unas tiendas más conceptuales donde integramos diferentes marcas Go Rigo Go, Support, que es nuestra marca de talleres de bicicletas y El café de Rigo. Ahí evolucionamos a El café de Rigo, La finca de Rigo y Grosería, que es una propuesta gastronómica de mayor valor para el cliente”.

