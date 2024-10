Hace unos días, el pedalista antioqueño sorprendió a sus seguidores con lo que piensa hacer a partir del próximo año, teniendo en cuenta que se retirará definitivamente del ciclismo.

(Vea también: Murió Pedro Sarmiento, recordado técnico del fútbol colombiano; tenía grave enfermedad)

Aunque muchos creían que quería dedicarse a su vida empresarial, Rigoberto Urán aseguró que buscará intentar jugar fútbol profesional, ya que ese siempre fue su sueño desde niño.

Así lo reiteró este martes 29 de octubre en ‘El Vbar’, de Caracol Radio, donde dijo, incluso, en qué posición podría demostrar todo su potencial.

“Yo, para [dar] pata no, para defender en el arco, de pronto, de arquero me gustaría. Ser delantero es de mucha responsabilidad porque voy y boto el balón por otro lado y me matan los hinchas. Esa es una responsabilidad muy grande. En la parte de atrás voy muy bien”, comentó el ‘Toro de Urrao’ en el mencionado espacio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran)

En sus explicaciones, ‘Rigo’ señaló que quiere seguir vinculado al mundo del deporte, ya sea en el fútbol o en la triatlón (3 disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie).

“La ilusión de todo niño, en Colombia y en el mundo, es desde niño jugar fútbol, todos iniciamos así. No tenía el talento en ese tiempo y ahora, que ya soy más grande, digo ‘vamos a intentarlo a ver’”, comentó en el programa radial.

Acto seguido, Rigoberto Urán lanzó un comentario con el que pidió pista en algún equipo en Colombia para cumplir con su objetivo.

“Hay muchos equipos en Colombia, seguramente un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me ponga a jugar al minuto 85. Me sirve así, que me den 5 minuticos para salir a la cancha”, concluyó sobre el tema el antioqueño.

Lee También

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.