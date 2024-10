Millonarios ha venido subiendo su nivel considerablemente en las últimas fechas de la Liga BetPlay, pues el equipo de Alberto Gamero ha sumado puntos importantes que le permiten soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano.

(Ver también: Todo claro: se descubrió al dueño de camisetas de Millonarios en el cuarto de los árbitros)

De hecho, el más reciente compromiso servirá como una inyección de motivación, puesto que venció a Independiente Santa fe en condición de visitante y por eso los hinchas están ilusionados de nuevo con poder ganar otro título más.

No obstante, hay una noticia que no deja del todo tranquilos a los aficionados, pues Radamel Falcao García ya suma casi dos meses fuera de las canchas y en el que parecía que iba a ser su regreso tampoco estaría.

Lee También

Como ya se le vio entrenando con el equipo, los hinchas creían que su regreso sería el próximo domingo contra el Deportivo Pasto por la fecha 16 de la Liga BetPlay, pero esa idea está lejana, al menos por ahora.

Según comentó el periodista Mariano Olsen, pese a que el delantero y Daniel Cataño van en una etapa avanzada de su recuperación, al punto de que ya han entrenado a la par del resto del grupo en algunas sesiones, la idea del cuerpo técnico es que se recuperen del todo para que no recaigan de sus molestias físicas en las finales, razón por la que para el siguiente encuentro tampoco estarían.

FALCAO GARCÍA Y DANIEL CATAÑO siguen en proceso de readaptación física y, a día de hoy, no se entrenaron con el resto del plantel.

“Vienen de lesiones largas y no los vamos a forzar ni a cargar tanto. No estarán disponibles para el partido vs Pasto”. Me dicen en @MillosFCoficial pic.twitter.com/PXJqGQhjvN

— Mariano Olsen (@olsendeportes) October 30, 2024