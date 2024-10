Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Tras lo que fue la victoria 2-1 de Millonarios contra Fortaleza en juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay, Alberto Gamero se mostró contento con el resultado, pero más allá de analizar el partido en rueda de prensa, también actualizó el estado de varias figuras del plantel, entre ellas, Radamel Falcao García, Daniel Cataño, entre otras.

En primera instancia, decidió hablar de dos de sus máximas figuras como los son el ‘Tigre’ y ‘Cata’, quienes vienen lesionados desde hace ya algunas semanas y le han hecho falta al estratega samario, pues siempre es bueno tener a todas las fichas posibles disponibles para afrontar los compromisos deportivos que se le vengan encima.

“Lo de Falcao y Cataño va muy adelantado. Estos días nos vendrán muy bien para saber más sobre la recuperación de ellos. No garantizo que puedan estar para el clásico (contra Independiente Santa Fe, por la fecha 15 de la Liga BetPlay”, con estas palabras, Gamero ilusionó a gran parte de la hinchada ‘embajadora’ con el regreso de dos íconos del combinado capitalino.

(Vea también: Luto en Millonarios por muerte de integrante muy querido por jugadores: “Se nos fue”)

Tras ello, se refirió a uno de los grandes refuerzos de Millonarios para este semestre: Sergio Mosquera, a quien le bastaron pocos partidos para hacerse con la titular y se parte importante de los más recientes partidos del conjunto ‘albiazul’. Sin embargo, tras el partido por Copa BetPlay contra Atlético Bucaramanga, se encuentra lesionado. “En el caso de Mosquera, sí va a estar apto para este partido; lo suyo era una recuperación de una semana o semana y media, y este tiempo le vendrá muy bien”, continuó Gamero.

A renglón seguido, también mencionó a Omar Bertel, quien ya lleva un largo tiempo fuera de las canchas y a Sander Navarro. “Lo mismo aplica para Omar Bertel. Igualmente, Sander Navarro comenzará a hacer fútbol con nosotros”, agregó.

Finalmente, aseguró que, para la recta final de lo que está siendo esta Liga BetPlay 2024-II, espera tener a todos sus jugadores a disposición, en caso de que ninguno más se lesione en los próximos partidos. “Creo que, si no es contra Santa Fe, para el próximo partido vamos a tener a todos los jugadores aptos, a no ser que ocurra alguna lesión de último momento. Me parece que, terminando el torneo, vamos a contar con todos en capacidad de jugar”.

(Lea también:

Eso sí, no se podía ir sin informar sobre Jhon Córdoba, quien salió con algunos calambres, luego de ser el héroe contra Fortaleza. “En cuanto a Jhon Córdoba, salió solo con calambres, pero está muy bien y espero que siga creciendo”, afirmó.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.